Vermutlich hat eine Unachtsamkeit am Samstag zum Brand eines Holzschuppens geführt. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer gegen 11 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr, nach Angaben des Feuerwehr-Pressewarts Benjamin Martin waren die Wehren aus Neunkirchen am Potzberg, Altenglan, Niederstaufenbach und Reichenbach-Steegen mit 15 Kräften im Einsatz, habe den Schuppen aber recht schnell löschen können. So habe ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden können. Das über dem Schuppen befindliche Fenster sei durch die Hitzeeinwirkung zwar beschädigt worden, glücklicherweise sei nur die äußere Verglasung abgeplatzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, war die Bewohnerin zuvor mit einem Gasbrenner Unkraut zu Leibe gerückt. Offenbar sei der Brand dadurch ausgelöst worden. Verletzt wurde aber niemand.