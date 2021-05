Der Termin für das Konzert „40 Jahre Nicole“ in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle, das für Samstag, 5. Juni geplant war, wurde nochmals verschoben. Neuer Termin ist Sonntag, 15. August, 19.30 Uhr. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Das Konzert wird auch nicht in der Halle, sondern als Open-Air-Veranstaltung im Schulhof des Schulzentrums auf dem Roßberg in Kusel stattfinden.

Einen neuen Termin gibt es auch für das Abba-Gold-Konzert: Samstag, 14. August, 19.30 Uhr, ebenfalls als Open-Air-Veranstaltung im Hof des Roßberg-Schulzentrums. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig.

Info

Ticketrückgabe ist möglich bis 30. Juni bei Kreisverwaltung Kusel, Servicebüro Kultur, Trierer Str. 49-51, Telefon 06381 424-271, 424-278, E-Mail: servicebuero-kultur@kv-kus.de. Infos unter www.landkreis-kusel.de