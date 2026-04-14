Ein Arbeitskreis soll in der VG Kusel-Altenglan das kontrovers diskutierte (Ab)-Wassergebührenmodell prüfen. Nun kritisiert Votum dessen Arbeit – und hat eine Forderung.

In der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan war es zuletzt ruhiger um das einheitliche (Ab-)Wasser-Gebührenmodell geworden. Nachdem im Jahr 2024 eine fehlerhafte Kalkulation zu falschen Bescheiden für Wasser und Abwasser geführt hatte, entfachte eine politische Grundsatzdiskussion über das längst beschlossene Entgeltsystem. Besonders die wiederkehrenden Beiträge rückten in den Fokus und wurden für Votum – damals noch Wählergruppe Danneck – zum zentralen Wahlkampfthema bei der Kommunalwahl 2024. Anschließend beschloss der VG-Rat im Juni vergangenen Jahres auf Antrag der Wählergruppe, einen Arbeitkreis zu gründen – mit den Aufgaben, die geltenden Entgeltsatzungen zu prüfen, mit Alternativmodellen zu vergleichen und Einsprüche aus der Bürgerschaft aufarbeiten.

Votum: Auftrag bislang nicht erfüllt

Seit seiner Gründung hat der Arbeitskreis zweimal unter Ausschluss der Öffentlichkeit getagt – und die Diskussion rund um das Gebührenmodell wird wieder lauter. Nachdem Votum-Fraktionssprecher Thomas Danneck bereits in der Haushaltsdebatte im VG-Rat deutliche Kritik an der Arbeitsweise des Arbeitskreises geäußert hatte, meldet sich Votum-Sprecher Michael Heß zu Wort. In einem Schreiben an Bürgermeister Christoph Schneider, das der RHEINPFALZ vorliegt, kritisiert seine Fraktion, dass eine „ergebnisoffene Prüfung“ des Gebührenmodells nach Ansicht von Votum bisher nicht stattgefunden habe.

„Stattdessen lag der Fokus auf der Verteidigung des bestehenden Systems“, sagt Heß. Auch kritisiere seine Fraktion, dass Alternativmodelle in den beiden Sitzungen nur erwähnt, nicht vorgestellt und geprüft worden, wie es sich Votum mit dem Antrag vorgestellt habe. Nach Gesprächen mit der Werkleitung sowie mit (Ab-)Wasserzweckverbänden aus anderen Verbandsgemeinden sei seine Fraktion überzeugt, dass es bessere Gebührenmodelle gebe.

Eine mögliche Alternative will die Wählergruppe nun vorstellen – in einer öffentlichen Sitzung des Arbeitskreises, die Votum fordert. „Aus unserer Sicht besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an dem Thema“, sagt Heß. Seiner Fraktion gehe es nicht um Detailfragen, sondern „grundlegende Weichenstellungen“ bei der Ausgestaltung des Entgeltsystems für Wasser und Abwasser.

Bürgermeister signalisiert Offenheit

Bürgermeister Christoph Schneider (SPD) zeigt sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ offen gegenüber dem Terminvorschlag. Die Verwaltung müsse diesen noch mit der Werkleitung sowie den anderen Fraktion abstimmen. Ob die Sitzung öffentlich sein wird oder nicht, liege allerdings in der Entscheidung der Arbeiskreismitglieder. Diese müssten erst mehrheitlich zustimmen.

Auch gegenüber einer möglichen Änderung des Gebührenmodells signalisiert Schneider Offenheit. Sollte sich ein klarer politischer Wille im VG-Rat abzeichnen, werde er gemeinsam mit der Verwaltung die notwendigen Schritte für eine Anpassung des Systems auf den Weg bringen.

Zur Sache

Der Arbeitskreises zur Überprüfung der Entgeltsatzungen zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung besteht aus zwölf Mitgliedern zuzüglich dem Bürgermeister als Vorsitzender des Gremiums. Im Oktober 2025 hatte sich der VG-Rat darauf festgelegt, dass jede Fraktion zwei Vertreter entsendet, die nicht zwingend Ratsmitglieder sein müssen. Bei dem Beschluss im Juni über die Gründung des Arbeitskreises stimmten 26 Mitglieder zu, vier dagegen.



