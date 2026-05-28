Der Termin für die erste öffentliche Sitzung des Arbeitskreises, der die Entgeltsatzungen für Wasser und Abwasser in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan überprüfen soll, steht fest: Am Montag, 8. Juni, kommen die Mitglieder ab 16 Uhr im Rathaus Altenglan an der Schulstraße zusammen. Im Mai hatten die VG-Ratsmitglieder mehrheitlich dafür gestimmt, für die weiteren Sitzungen der Arbeitsgruppe einen öffentlichen Teil einzuführen. Darin will nun die Votum-Fraktion ein alternatives Modell zum bestehenden Entgeltsystem für Wasser und Abwasser vorstellen, das seit der Einführung im Jahr 2024 kontrovers diskutiert wird. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht ein öffentlicher Austausch mit den VG-Werken Oberes Glantal sowie Lauterecken-Wolfstein, bei dem jeweilige Vertreter ihr Gebührenmodell erläutern werden.