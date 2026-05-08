Beim Thema (Ab-)Wasser gibt es in der VG Kusel-Altenglan keine Ruhe. In einem Arbeitskreis, der erstmals öffentlich tagt, will Votum nun ein neues Gebührensystem vorstellen.

Braucht es andere Satzungen für Wasser und Abwasser in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan? Seit 2025 gibt es auf Initiative von Votum einen Arbeitskreis aus Vertretern der Fraktionen im VG-Rat, der dieser Frage nachgehen soll, nachdem zahlreiche Widersprüche zu den Gebührenbescheiden eingegangen waren. Nun haben die Ratsmitglieder mehrheitlich entschieden: Die Sitzungen der Arbeitsgruppe werden künftig in einen öffentlichen und einen nichtöffentlichen Teil gegliedert.

Zuvor hatte Votum in einem Antrag die Teilöffentlichkeit gefordert. Es gehe um mehr Transparenz für die Bürger, einen „offenen und sachlichen Austausch“, sagte Fraktionssprecher Thomas Danneck. In einer kommenden Sitzung wolle seine Fraktion ein alternatives Gebührensystem vorstellen. Ein Termin werde noch festgelegt, kündigte Bürgermeister Christoph Schneider (SPD) an.

Prüfungsergebnisse nun öffentlich einsehbar

Bislang hatte die Arbeitsgruppe zweimal unter Ausschluss der Öffentlichkeit getagt und unter anderem Fachleute für eine Bewertung der aktuellen Satzungen für Wasser und Abwasser eingeladen – darunter Vertreter des Verbands kommunaler Unternehmen. Die Ergebnisse der Prüfung sind inzwischen im Bürgerinformationssystem der VG-Verwaltung einsehbar. In einem Abschlussbericht der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH heißt es: Eine Änderung des Entgeltsystems sei nicht zielführend, viele Kommunen im Land hätten ihr System an das der VG Kusel-Altenglan angepasst.

In der jüngsten Sitzung hatte es abermals eine erhitzte Diskussion gegeben: Matthias Doll (FWG) warnte etwa davor, weiter Unruhe in der Bevölkerung zu schüren, da das aktuelle System mehrfach als rechtssicher eingestuft worden sei. Dem widersprach Danneck, der auf die vielen Widersprüche verwies: „Das Thema kam ja nicht durch uns, sondern die Bürger der Verbandsgemeinde.“