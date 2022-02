Eltern von Grundschulkindern erhalten ein weiteres Betreuungsangebot: Zum neuen Schuljahr wird im Oberen Glantal eine flächendeckende Frühbetreuung eingeführt. Und das, obwohl die Nachfrage derzeit nicht allzu groß ist.

In vielen Familien sind beide Elternteile berufstätig und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwierig. Ab dem nächsten Schuljahr wird die Verbandsgemeinde Oberes Glantal den Eltern von Grundschulkindern flächendeckend ein zusätzliches Angebot unterbreiten: Denn dann werden Kinder bereits ab 7 Uhr in den Schulen betreut, bis der reguläre Unterricht beginnt.

Die politischen Weichen für eine flächendeckende Frühbetreuung wurden bereits im Dezember 2019 gestellt. Damals hatte sich der Verbandsgemeinderat einstimmig einem Antrag der FWG-Fraktion angeschlossen. Und dennoch fällt der Startschuss – Ausnahme ist die Grundschule Waldmohr, in der schon seit mehreren Jahren eine Frühbetreuung angeboten wird – erst im Sommer 2022. Grund: Bei zwei Abfragen im Februar und September 2020 war das Interesse so gering, dass die Verwaltung in Schönenberg-Kübelberg davon absah, die Frühbetreuung einzuführen. Eine dritte Abfrage endete im November.

20 Anmeldungen

Auch diesmal war die Resonanz verhalten: Für den geplanten Starttermin zum zweiten Schulhalbjahr 2021/2022 wurden von den Eltern insgesamt 20 Kinder für das Angebot angemeldet: drei Kinder in Altenkirchen, eines in Breitenbach, vier in Brücken, sechs in Glan-Münchweiler, fünf in Herschweiler-Pettersheim, eines in Schönenberg-Kübelberg. Für die achte Grundschule in Nanzdietschweiler gab es keine Anmeldung.

Jedoch haben einige Eltern ihr Interesse ab dem Sommer 2022 bekundet. Folge: Mit dem Start im Februar wurde es wieder nichts. Die interessierten Eltern wurden informiert, dass der Verbandsgemeinderat über das weitere Vorgehen entscheiden wird. Das geschah nun.

Die Entscheidung war schnell gefallen, die Ratsmitglieder folgten ohne Gegenstimme dem Vorschlag der Verbandsgemeindeverwaltung. Trotz der geringen Nachfrage soll die Frühbetreuung flächendeckend ab Sommer eingeführt werden. Nach zwei bis drei Jahren wird dann überprüft, ob und wie das Angebot angenommen wird. Margot Schillo (FWG) hält es für wichtig, nach zwei Jahren endlich mit der Frühbetreuung zu starten. Das sei ein wichtiges Signal. „Ich bin mir sicher, wenn sie erstmal eingerichtet wird, dann wird auch die Nachfrage steigen.“