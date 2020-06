Verläuft alles wie vorgesehen, dann öffnet das neue Kuseler Hallenbad Anfang/Mitte September erstmals seine Tore. Das hat Madeleine Schneider, Geschäftsführerin der Vitalbad GmbH, der RHEINPFALZ am Mittwoch bestätigt. Derzeit werden die Becken im Hallenbad befüllt, so dass kommende Woche der Testbetrieb für die Technik starten kann. Zudem laufen noch Arbeiten unter anderem an der Außenanlage. Die sollen bis Ende August abgeschlossen sein.

„Wir hätten gerne nahtlos an den Betrieb des Freibads Altenglan angeschlossen, der bis Ende August läuft. Aber das wird leider nicht möglich sein“, sagte Schneider. Das hängt auch mit den Corona-Einschränkungen zusammen. Schneider rechnet damit, dass auch für das grundsanierte Hallenbad anfangs mehrere Zeitkorridore angeboten werden, damit möglichst viele Bade-Interessierte zum Zug kommen. „Es soll so gerecht wie möglich sein.“

Ein Pächter für das Bistro ist ebenfalls gefunden. Allerdings seien die Vertragsdetails noch nicht ausgehandelt. Über Öffnungszeiten und Eintrittspreise wird der Aufsichtsrat in den nächsten vier Wochen befinden.