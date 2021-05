Die Ruftaxis verkehren zwar weiter nach Fahrplan, können aber auch Gäste an der Haustür abholen oder absetzen. Das gilt ab Dienstag. Ebenfalls neu: Das Ruftaxi kann nun auch nutzen, wer eine Monats- oder Tageskarte hat.

Mobilität im ländlichen Raum sei nicht eine Frage der Technik sondern des Stellenwertes, hat der Kreis-Mobilitätsbeauftragte Karl-Heinz Schoon im Oktober bei einer Tagung zum Thema Nahverkehr gesagt. Seine Vision: Ruftaxis fahren nicht nur zu festen Zeiten von Haltestelle zu Haltestelle, sondern auf Anruf von Haustür zu Haustür.

Ganz so weit ist der Kreis noch nicht. Doch der Bürgerbus-Anschubser aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal und sein Arbeitskreis Ruftaxi haben die ersten Pflöcke eingeschlagen: Die Haustürbedienung kommt, am 1. Juni geht es los. Das heißt: Zwar fahren die Ruftaxis weiter nach Fahrplan, nach Absprache können Fahrgäste aber an der Haustür abgeholt oder abgesetzt werden – wenn damit der Fahrplan noch eingehalten werden kann. Zwischen 8 und 17 Uhr seien die Taxi-Unternehmen dazu telefonisch erreichbar, informiert die Kreisverwaltung.

Bei den Kosten gilt grundsätzlich wie bisher: Eine Fahrt mit dem Ruftaxi kostet das gleiche wie eine Busfahrt. Weg fällt nun allerdings, dass Monats- oder Tageskarteninhaber fürs Ruftaxi extra zahlen mussten. Auch ein bereits gelöstes Busticket, das die Ruftaxistrecke mit abdeckt, werde anerkannt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Info

In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist das für die Linien 2960, 2966, 2967 und 2968 das Taxiunternehmen Brauer (06753 94242), für die Linien 2969, 2972, 2973 und 2974 die Firma Wannenmacher (06382 1551) und für die Linie 2975 Taxi Bessel (0157 89165300).

Ruftaxis in der VG Kusel-Altenglan fährt für die Linien 2970, 2978, 2979 und 2981 Taxi Brückner (06383 1460) und für die Linien 2992, 2993 und 2996 Taxi Klauk (06381 2324).

Im Oberen Glantal fährt auch Taxi Brückner, auf der Linie 2983. Für die Linien 2982 und 2985 ist beim DRK die Nummer 0151 14996713, für die Linien 2987 und 2988 die Nummer 0151 40706182 zu wählen.

Die Ruftaxi-Strecken und die Kontaktnummer der Taxiunternehmen sind auch auf der Internetseite des Kreises (www.landkreis-kusel.de) unter der Rubrik „Bürgerservice/Ruftaxi“ aufgelistet. Das Servicebüro der Kreisverwaltung ist zu erreichen unter der Telefonnummer 06381 424262