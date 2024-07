Zum Sportfest und zum Dorfturnier lädt der SV Ohmbach ein. Für das Dorfturnier, einen Hobbywettbewerb für jedermann/frau, bei dem der Spaß im Vordergrund stehen soll, sucht der SV Ohmbach noch Teams.

Mindestens fünf Spieler treten auf dem Kleinfeld im Fünf gegen Fünf mit Torhüter gegeneinander an. Die Spielzeit beträgt etwa acht Minuten, was auch abhängig ist von der Anzahl der Mannschaften, die sich noch melden. Anmeldungen nimmt Markus Hennes unter der Telefonnummer 0151 17456256 entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Die Erst- bis Viertplatzierten bekommen Preise.

Am Freitag, 26. Juli, beginnt das Sportfest des SV Ohmbach, das bis Sonntag dauert. An allen drei Tagen ist das Sacklochspiel aufgebaut. Eine schräge Ebene mit Löchern, in die Sandsäcke versenkt werden müssen, die geworfen werden. Cornhole, wie es auch genannt wird, ist in Deutschland ein Freizeitsport und wird in den USA turniermäßig betrieben. Beim Sportfest in Ohmbach geht es aber wie beim Dorfturnier um den Spaß.

Und ein bisschen auch um den Wettkampf. Im Fußball treten verschiedene Mannschaften gegeneinander an. Am Freitag um 18 Uhr ist die B-Jugend an der Reihe. Um 19.45 Uhr empfängt die SG Krottelbach-Ohmbach II die Zweite des SV Herschweiler-Pettersheim.

Aktiven- und Dorfturnier

Am Samstag gibt es ein Aktiven- und das Dorfturnier. Um 13 Uhr begegnen sich TuS Marienberg und SG Föckelberg/Bosenbach, um 14 Uhr die SG Krottelbach-Ohmbach und SC Falscheid. Um 15.30 Uhr ist das Spiel um Platz drei, um 16.30 Uhr das Finale. Um 18 Uhr startet das Dorfturnier.

Der Sonntag gehört der Jugend. Um 10 Uhr ist die G-Jugend an der Reihe, um 11.10 Uhr die F-Jugend, um 12.20 Uhr die E- und um 13.40 Uhr die C-Jugend. Bevor um 17.30 Uhr die übrigen A-Jugend-Teams an der Reihe sind, trifft um 15.30 Uhr die A-Jugend aus Idar-Oberstein auf die Elf von Palatia Limbach. An allen Tagen wird gegrillt und ausgeschenkt, sonntags gibt es Gulasch und Spätzle.