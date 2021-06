Die Öffnungszeiten der Fieberambulanz in Kusel werden reduziert. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilt, ist die Fieberambulanz auf dem Parkplatz hinter der Kreisverwaltung Kusel (Messeplatz), neben dem Haus der Jugend, ab Montag, 21. Juni, künftig an drei Tagen pro Woche geöffnet. Grund seien die stark rückläufigen Fallzahlen in den zurückliegenden Wochen. Die neuen Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 17 bis 18 Uhr. In der Fieberambulanz werden PCR-Tests durchgeführt – Bürger mit einer ärztlichen Überweisung können nach einem „Drive-In-Verfahren“ auf das Coronavirus getestet werden, ohne das Auto verlassen zu müssen.