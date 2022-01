Zwei Tage lang wird es auf der Strecke zwischen Pfeffelbach und Thallichtenberg Verkehrsbehinderungen geben. Grund ist, dass der Landesbetrieb Mobilität ab 14. Februar in dem Bereich eine sogenannte Baugrunderkundung durchführen wird. Die Bohrungen und Sondierungen, teilt der LBM mit, „dienen der Erkundung des Straßenaufbaus und Untergrundes“. Die jeweiligen Streckenabschnitte werden einseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampel geregelt. Die Strecke an der L349 soll auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern vom Ortsausgang Pfeffelbach bis zur Kreuzung am Ortseingang Thallichtenbergs saniert werden. Der LBM gab die Kosten für die Maßnahme Anfang des Jahres mit mehr als zwei Millionen Euro an.