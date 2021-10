Nach einem Reifenplatzer sind gestern auf der Autobahn 62 elf Autos in einen Unfall verwickelt worden. Sie fuhren über die auf der Fahrbahn verteilten Reifenteile und wurden dabei zum Teil stark beschädigt. Laut Polizei war ein Lastwagen gegen 6.30 Uhr in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als ihm bei Türkismühle ein Reifen seines Aufliegers platzte. Die Reifenteile wurden dabei auf beiden Fahrspuren verteilt. Die folgenden Autos wurden entweder im Frontbereich oder am Unterboden beschädigt. Zwei Wagen waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Gesamtschadens stand gestern noch nicht fest.