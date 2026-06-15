Auf der A62 hat sich am Sonntagnachmittag ein Auto überschlagen. Dabei ist die Fahrerin leicht verletzt worden, wie die Polizei in einer Mitteilung informiert. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 16.40 Uhr in Fahrtrichtung Pirmasens auf Höhe der Abfahrt Kusel. Die 55 Jahre alte Frau aus dem Kreis Südwestpfalz sei mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Grünstreifen habe sie die Kontrolle verloren, das Auto habe sich überschlagen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Fahrerin zur weiteren Untersuchung in die Universitätsklinik Homburg, schreibt die Polizei. An dem Wagen sei ein Totalschaden entstanden – in Höhe von etwa 90.000 Euro. Die A62 in Fahrtrichtung war wegen des Hubschraubereinsatzes etwa 30 Minuten voll gesperrt.