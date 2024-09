Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich auf der A62 in Richtung Trier kurz vor der Abfahrt Kusel ein Verkehrsunfall, der für eine Vollsperrung sorgte. Die Polizeiinspektion Kusel, die für die Autobahnpolizei Kaiserslautern einspringen konnte, teilt auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit, sie habe den Notruf gegen 6 Uhr morgens erhalten. Nach Angaben der Polizei kam es bei einem Überholversuch zu dem Unfall. Ein überholender Pkw kollidierte durch das Ausscheren seines Hecks mit einem Transporter auf der rechten Spur. Daraufhin wurden beide Fahrzeuge in die Leitplanke geschleudert. Der Fahrer des Pkw sowie die zwei Insassen des Transporters wurden laut Polizei leicht verletzt und zur Abklärung ihres Zustands ins Westpfalz-Klinikum in Kusel gebracht. Zur Sicherung der Unfallstelle wurde die Strecke bis 6.40 Uhr vollgesperrt. Um 9 Uhr konnte die Polizei ihre Arbeit vor Ort beenden.