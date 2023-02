Bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen sind auf der A6 kurz vor dem Neunkircher Kreuz zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Raum Zweibrücken auf seinem Weg Richtung Saarbrücken gegen 2 Uhr auf einen Transporter aus Tschechien auf. Beide Fahrer verloren die Kontrolle, der 22-Jährige kollidierte mit den Schutzplanken, drehte und überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach auf dem rechten Standstreifen zum Liegen. Er wurde im Auto eingeklemmt und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 42-jährige Fahrer des Kleinlasters wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Sein Wagen durchbrach die Schutzplanken und kam abseits der Autobahn im Grünstreifen zum Stehen. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Autobahn war bis in die Mittagsstunden gesperrt.