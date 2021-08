An der Anschlussstelle Homburg in Fahrtrichtung Saarbrücken wird ab Ende August die Ausfahrt von der A 6 nach Homburg und Bexbach nicht mehr möglich sein. Stattdessen kann dann ab Homburg und Bexbach wieder in Richtung Kaiserslautern/Mannheim auf die Autobahn aufgefahren werden. Dies teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit.

Die neue Regelung wird laut der Mitteilung im Lauf der Kalenderwoche 34 in Kraft gesetzt.

Drei Tage lang nur einspurig

Zwischen Montag und Mittwoch, 23. bis 25. August, müssen Autofahrer mit zusätzlichen Behinderungen rechnen. An diesen drei Tagen steht in beide Richtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Anschlussstelle Homburg wird seit rund 13 Monaten aus- und umgebaut. Umleitungen laufen über die Aus- und Auffahrten Waldmohr und Limbach sowie über die A 8.