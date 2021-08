In wenigen Tagen wird die Saison 2021/2022 bei den Amateuren angepfiffen. Wer hat Chancen auf den Aufstieg? Für wen wird es in der A-Klasse eng? RHEINPFALZ-Mitarbeiter Axel Raudonat wirft im Vorfeld einen Blick auf die Kader der Teams und ihre Ziele.

Wer kann dem FV Ramstein die Suppe in der A-Klasse, Gruppe A, versalzen? Der FVR positioniert sich vor Saisonbeginn klar: Es soll die vorerst letzte Spielzeit in der A-Klasse werden. Erst einmal geht es ab dem kommenden Wochenende in die Gruppenphase der A-Klasse, Gruppe A.

Ganz klar, sowohl in der Gruppenphase als auch in einer hoffentlich folgenden Aufstiegsrunde: Die Frage, welches Team die A-Klasse in Richtung Bezirksliga verlässt, geht nur über die Ramsteiner, die sich sowohl qualitativ als auch quantitativ sehr ordentlich verstärkt haben. Ein Spieler der Marke Jonas Jung, vom FK Pirmasens an den Hocht gewechselt, dürfte in hiesigen Gefilden nicht so oft zu finden sein.

Aber es gibt noch acht weitere Mannschaften in der Gruppe A, aus der am Ende insgesamt vier Teams in die Aufstiegsrunde dürfen. Wer könnte da zum potenziellen Stolperstein werden? Vielleicht der SV Mackenbach oder die SG Breitenbach/Dunzweiler? Auch die beiden Teams haben sich durchaus namhaft verstärkt, so dass ihnen am ehesten zuzutrauen ist, in der Tabelle einen Platz im vorderen Feld einzunehmen. Ob es dann dauerhaft reicht, den klar favorisierten und frisch gebackenen Kreispokalsieger der Saison 2020/2021 zu ärgern, wird sich zeigen.

Der FV Kindsbach, in der vergangenen, vorzeitig beendeten Spielzeit an der Spitze thronend, hat durch diverse Abgänge eine Menge Qualität verloren, so dass sich das Team wohl erst einmal wieder stabilisieren möchte. Aus dem Kuseler Südkreis sind der TuS Schönenberg und der VfB Waldmohr in jedem Spiel Kandidaten, um ihre jeweiligen Kontrahenten ärgern zu können. Eine erfolgreiche Serie und wenig Verletzungspech können sowohl den TuS wie auch den VfB durchaus ins vordere Feld spülen.

Eine kleine Unbekannte ist die Zweitvertretung des SV Steinwenden. Immer auch von der personellen Lage bei der ersten Mannschaft abhängig, kann der SVS ebenfalls eine gute Rolle spielen. Bis Redaktionsschluss lagen vom SV Spesbach und der SG Bechhofen/Lambsborn keine Rückmeldungen vor.

VfB Waldmohr

Zugänge: Ricardo Kumpf (Palatia Limbach), Renato Pinto Ferreira (SV Heckendalheim), Maurice Becker, Mark St. Hill (ohne Verein), Erik Bernhard, Leon Vollmar, Elias Bach, Elias Jung (alle eigene Jugend), Noah Ehlert, Zeshan Abbas, Jason Hafner, Dennis Ecker (alle teilaktiv)

Abgänge: Sascha Hebel (SV Höchen), Marco Singh (SG Erbach)

Kader

Tor: Oliver Gregor, Felix Bastian

Abwehr: Moritz Braun, Alexander Stein, Mathias Bernd, Leon Vollmar, Daniel Koslow, Julian Keuten, Elias Jung

Mittelfeld/Angriff: Daniel Grünenwald, Jens Kirchen, Yannik Jung, Andreas Moschko, Luca Kram, Lars Bauer, Erik Bernhard, Elias Bach, Ricardo Kumpf, Renato Pinto Ferreira, Patrick Buch, Oliver Werner, Joe Weis

Trainer: Jens Kirchen (seit Juli 2019)

Ziel: Nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

TuS Schönenberg

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Kader

Tor: Thomas Wirth, Maurice Geimer

Abwehr: Marco Guth, Richard Kurz, Heiko Müller, Maurice Wagner, Alexander Becker

Mittelfeld/Angriff: Joshua Arnold, Lars Dengler, Felix Ewert, Janis Fischer, Niklas Hort, Kevin Körbel, Marvin Körbel, Timo Molter, Andreas Welsch, Daniel Welsch, John-Markus Maddaloni

Trainer: Alexander Becker (seit Juli 2018)

Ziel: Aufstiegsrunde.

SV Mackenbach

Zugänge: Dennis Plath (FC Phönix Otterbach), Nils Rittmann (SV Spesbach), Mahmoud Elhadary (Arab Contractors Tantra / Ägypten), Markus McNally (USA), Jannis Eckhardt (VfB Reichenbach A-Jugend), Luca Klein, Tim Molter (beide SV Rodenbach A-Jugend)

Abgänge: keine

Kader

Tor: Michael Kauf, Maximilian Stuppy

Abwehr: Andre Rudig, Daniel Mages, Florian Holm, Marco Pfeiffer, Markus McNally, Nils Rittmann, Thorsten Hektor, Dennis Plath

Mittelfeld/Angriff: Christian Steil, Jannis Eckhardt, Konrad Kaffenberger, Luca Klein, Mahmoud Elhadary, Marcel Schnepp, Marvin Schnepp, Maurice Blauth, Noel Sourißeaux, Tim Molter, Tobias Eckler, Heiko Batista Meier

Trainer: Heiko Batista Meier (seit Juli 2020)

Ziel: Aufstiegsrunde erreichen.

SV Steinwenden II

Zugänge: Maximilian Müller, Jonas Bullinger (beide eigene Jugend/JSG Westrich), Oliver Zimmer (eigene erste Mannschaft), Moumi Lachuou (SV Erlenbach), Marc Moritz (SV Rodenbach)

Abgänge: Ethem Koskü (SV Spesbach)

Kader

Tor: Patrick Blinn, Daniel Lembach, Roberto Bana, Viktor Witt.

Abwehr: Mark Burkhard, Andre Zimmer, Robin Becker, Sven Pfeiffer, Lukas Huber, Jörn Steinhauser, Hannes Ulrich, Andrew Bullinger

Mittelfeld/Angriff: Paul Huber, Moritz Huber, Johannes Huber, Philipp Schmitt, Maximilian Müller, Jonas Bullinger, Maurice Leydecker, Viktor Hoffmann, Arber Imeraj, Oliver Zimmer, Samuel Albrecht, Yannik Brill, Marc Moritz, Moumi Lachonou

Trainer: Knut Herbert (seit Juli 2019)

Ziel: nicht absteigen.

FV Olympia Ramstein

Zugänge: Giovanni Piscitello (SV Wiesenthalerhof), Christopher Jung (SpVgg Schrollbach), Malte Urbatzka (vereinslos), Edwin Groschew (FV Bruchmühlbach), Jonas Jung (FK Pirmasens), Eric Schaumlöffel (SG Mühlbach/Neunkirchen), Markus Wolfstädter (SSC Landstuhl), Pascal Herzel, Lukas Epp, Silvio Berndt, Tobias Gries, Jonas Jung, Marian Schenkel, Ramos Villar, Moritz Dengel, Philipp Gibert, Farat Hassan (alle eigene Jugend)

Abgänge: Marco Heil, Max Peifer (beide FV Kindsbach)

Kader

Tor: Arian Kleemann, Rene Fuchs

Abwehr: Sertac Cevrigen, Benjamin Hüge, Tobias Layes, Max Lill, Markus Meier, Eric Schaumlöffel, Joshua Schirra, Christopher Sedlmeier, Jonas Layes, Patrick Jung

Mittelfeld/Angriff: Stefan Bosle, Roman Cherdron, Edwin Groschew, Jonas Jung, Benedikt Kerbel, Julius Kerbel, Josef Hindi, Maximilian Pollak, Robert Smitherman, Anthony Weston

Trainer: Jonas Jung (seit Juli 2021)

Ziel: Aufstieg.

FV Kindsbach

Zugänge: Daniel Arnold, Alexander Mesenzev (beide TuS Landstuhl), Marco Heil, Max Peifer (beide FV Ramstein), Nils Prinzkosky (SV Rodenbach), Lukas Dein (TSG Wolfstein-Roßbach)

Abgänge: Andreas Koch, Alexander Walt, Christian Vollmer (alle VfR Kaiserslautern), Luc Knieriemen, Tim Knieriemen (beide SV Rodenbach), Denis Licht (TSG Trippstadt), Tobias Link (FV Bruchmühlbach)

Kader

Tor: Marco Heil

Abwehr: Jannick Scheller, Max Peifer, Benedikt Rische, Nils Prinzkosky, Philip Wagner

Mittelfeld/Angriff: Mike Schuler, Tobias Schuler, Alexander Mesenzev, Max Niermann, Hannes Meinlschmidt, Luca Kappler, Patrick Winter, Patrick Frosch, Philipp Germann, Sebastian Wenz, Jonas Laufer, Daniel Arnold

Trainer: Daniel Arnold, Marco Heil (beide seit Juli 2021)

Ziel: Mit der neu zusammengestellten Mannschaft versuchen, an die erfolgreichen Spielzeiten der vergangenen drei Jahre anzuknüpfen.

SG Breitenbach/Dunzweiler

Zugänge: Ilirian Ajeti (FV Oberbexbach), Egzon Alija (TuS Erfenbach), Dorent Azemi (Genclerbirligi Homburg), Timo Berndt, Jannik Wagner (beide SV Kohlbachtal), Max Höh, Möritz Höh, Arbnor Qoroviqi (alle VfR Baumholder), Björn Kusche (SV Horchheim), Marc Tropper (TuS Rimschweiler), Aaron Weber (SV Nanz-Dietschweiler), Leon Altherr, Nils Neufang (beide eigene Jugend)

Abgänge: Eric Moosmann, Jens Traumer (beide SG Krottelbach/Ohmbach), Bastian Theiss (SV Schwarzenbach)

Kader

Tor: Max Höh

Abwehr: Leon Altherr, Philipp Blume, Björn Kusche, Nico Lang, Daniel Poslon, Daniel Schenke, Jannik Wagner

Mittelfeld/Angriff: Egzon Alija, Phil Altherr, Dorent Azemi, Timo Berndt, Dominik Glomb, Robin Göbbel, Janic Hartmann, Moritz Höh, Christian Jenzer, Denis Kunstmann, Sascha Leibrock, Fabio Meyer, Nils Neufang, Philipp Poslon, Arbnor Qoroviqi, Johannes Stumpf, Aaron Weber

Trainer: Max Höh, Moritz Höh (seit Juli 2021)

Ziel: Jugendspieler und Neuzugänge integrieren und zu einer Einheit formen, offensiven und attraktiven Fußball spielen, obere Tabellenhälfte.

Die Spiele am Wochenende

SV Spesbach – SG Bechhofen/Lambsborn (Sa, 18.30 Uhr), SV Mackenbach – TuS Schönenberg, FV Kindsbach – FV Ramstein, VfB Waldmohr – SG Breitenbach/Dunzweiler (alle So, 15 Uhr), TuS Schönenberg – FV Ramstein (Mi, 19 Uhr).