Vier Pflichtspiele, vier Siege! Keine Frage, der Saisonstart der SG GlanAlb ist geglückt, wenn auch die ganz großen Gegner bisher noch nicht dabei waren. Schon heute Abend (19 Uhr) wartet auf die Steuer/Dinges-Truppe die nächste Herausforderung, wenn Aufsteiger SV Rodenbach II in Oberalben gastiert.

19:0, 9:1, 7:0, 5:3 – allem Anschein nach haben die Kicker der SG GlanAlb die Schussstiefel aber mal so richtig geschnürt. Wenngleich bei den ersten beiden Erfolgen im Kreispokal gegen den SV Hefersweiler und den TuS Landstuhl die Gegner C-Klassisten waren. „Ja, wir sind froh, jetzt die sechs Punkte zu haben, und hoffen, dass es so weitergeht. Aber in Reichenbach am vergangenen Wochenende haben wir auch 2:3 hinten gelegen“, berichtet Philip Steuer und findet, dass in seinen Augen aktuell längst noch nicht alles Gold ist, was glänzt.

Dass Steuer, ebenso wie Kollege Christoph Dinges, weiterhin bei der SG GlanAlb auf der Kommandobrücke steht, war vor Jahresfrist so nicht geplant. Eigentlich hatten sich beide ein wenig zurückziehen wollen, haben mangels Alternativen für den Trainerposten dann aber doch für ein weiteres Jahr zugesagt.

Konkrete Zielsetzung

Und in dieser Saison will man dann auch „wieder eine gute Runde spielen“, wie Steuer sagt. Schon die vergangene Saison sei bis zum Beginn der Aufstiegsrunde gut gewesen, ehe man dann den Anschluss an die Tabellenspitze verloren habe. „Wenn wir unter die ersten fünf, sechs Mannschaften kommen, wäre ich sehr zufrieden“, konkretisiert Steuer die Zielsetzung. Dabei haben die beiden Trainer einen breit besetzten Kader zur Verfügung. Größere Probleme gebe es da aktuell nicht. „Es ist halt noch Urlaubszeit, mit Corona hat man immer mal seine Problemchen. Aber das geht anderen ja auch so“, will Steuer daraus gar kein Drama machen. Schade sei, dass aktuell Marius Rojan mit einer Schulterverletzung ausfällt, aber in etwa vier Wochen wieder zurückkehren wird.

Und wen sieht Philip Steuer im Kampf um die vorderen Plätze als Konkurrenten für seine Mannschaft? Am vergangenen Sonntag war er Augenzeuge des Spiels Kusel gegen die TSG Wolfstein-Roßbach (0:4) und angetan vom Auftritt der „Rowos“: „Die muss man auf dem Schirm haben. Überrascht hat mich auch der Auftritt von Schönenberg gegen Waldmohr. Beide sind für mich Kandidaten für einen Platz vorne. Und ich finde, dass auch der SV Kottweiler-Schwanden nicht zu unterschätzen ist.“

Ein Spiel wie jedes andere

Viel schwerer fiel Philip Steuer eine Einschätzung zum heutigen Gegner, SV Rodenbach II: „Dahin habe ich kaum Bezug, insofern ist das für mich eine Art Wundertüte. Die sind aber mit vier Punkten gut gestartet, haben die Aufstiegseuphorie mitgenommen. Das freut mich für sie.“ Aber natürlich geht die SG GlanAlb das Spiel an wie jedes andere: Mit dem Ziel, es zu gewinnen! „Bei uns fallen ja immer Tore. So auch dieses Mal, ich tippe auf ein 3:1“, hofft Steuer, heute Abend die Punkte sieben bis neun einzufahren.

Spiele im Überblick

A-Klasse Kusel-Kaiserslautern

SG GlanAlb – SV Rodenbach II (Fr, 19), SV Nanz-Dietschweiler II – VfB Waldmohr (Sa, 15), FV Kindsbach – SV Steinwenden II (Sa, 16), VfB Reichenbach II – SG Theisbergstegen-Etschberg (So, 13.15), TSG Wolfstein-Roßbach – SG Bechhofen/Lambsborn, SV Kottweiler-Schwanden – TuS Schönenberg, FV Bruchmühlbach – FV Kusel (alle So, 15), SV Spesbach – SG Breitenbach/Dunzweiler (So, 16).

A-Klasse Bad Kreuznach

SG Veldenzland – SG Soonwald (So, 15).

A-Klasse Birkenfeld

SV Buhlenberg – ASV Langweiler/Merzweiler (Di, 19).