Mit einem überzeugenden 32:21 (11:11)-Erfolg gegen den TV Kirkel II hat die HSG FC Schwarzerden-TV Kusel ihr letztes Saisonspiel in der Freisener Bruchwaldhalle gewonnen.

Damit schließt das HSG-Team die Spielrunde mit 28:8 Punkten ab und sichert sich die Vizemeisterschaft in der saarländischen A-Klasse Ost. Rund 50 Zuschauer verfolgten die Begegnung. In der ersten Halbzeit entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Die Gastgeber setzten vor allem auf schnelle Konter, ließen jedoch zahlreiche klare Torchancen ungenutzt und verpassten es, sich frühzeitig abzusetzen. Nach 15 Minuten stand es 6:6, und auch zur Pause konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen – mit einem leistungsgerechten 11:11 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die HSG deutlich verbessert. Die Mannschaft von Trainer Christian Jung agierte nun konzentrierter im Abschluss und nutzte ihre Möglichkeiten konsequent. Die ersten vier Treffer der zweiten Spielhälfte gehörten allesamt der HSG und durch einen 11:3-Lauf erarbeitete sich die Heimmannschaft im Anschluss erstmals ein komfortables Polster (22:14, 48.). In dieser Phase stand die Abwehr deutlich stabiler und im Angriff wurden die Chancen nun konsequenter genutzt.

Passend: Treffer des scheidenden HSG-Torwarts

Während bei Kirkel zunehmend die Kräfte schwanden, baute Schwarzerden-Kusel den Vorsprung weiter aus und ließ keine Zweifel mehr am Heimsieg aufkommen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Torhüter Paul-Jonathan Mohr, der mit der Schlusssirene selbst zum 32:21 traf – ein symbolischer Moment, da der Schlussmann die HSG nach zwei Jahren aufgrund eines Wohnortwechsels verlässt.

Überragender Akteur aufseiten der Gastgeber war einmal mehr Fabian Berres, der mit 15 Treffern nahezu die Hälfte aller HSG-Tore erzielte. Ebenfalls treffsicher präsentierten sich Igor Wolny (5 Tore), Oliver Sam Bornträger und Philipp Ständner (je 3), Gerry Vincent Geyer (2) sowie Nico Hirsch, Paul-Jonathan Mohr, Tony Rohe und Lukas Seibert (je 1). Die HSG FC Schwarzerden-TV Kusel trat außerdem mit folgenden Spielern im Kader an: Fabian Hofrichter, Christian Jung, Marcus Müller und Maurice Zimmer. Mit diesem Sieg beendet die HSG-Truppe eine erfolgreiche Saison und darf sich über den zweiten Tabellenplatz freuen.