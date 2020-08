Ein Lastwagen ist am Mittwochabend auf der A 6 bei Kaiserslautern während der Fahrt in Brand geraten. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200.000 Euro. Der 66-jährige Fahrer berichtete, dass er gegen 18 Uhr in Richtung Saarbrücken unterwegs war, als er plötzlich einen lauten Knall vernahm. Das Fahrzeug sei unmittelbar darauf in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig retten und wurde nicht verletzt. Während der Löscharbeiten wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr über die Nebenfahrbahnen umgeleitet. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.