Weil sie vermutlich am Mittwoch beim Einparken in der Bahnhofstraße ein anderes Auto beschädigt habe, ist eine 92 Jahre alte Frau bei der Kuseler Polizei erschienen. Dort gab sie an, gegen 11 Uhr mit ihrer rechten Fahrzeugseite ein geparktes Auto touchiert zu haben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei müssen sich die Schäden am geparkten Auto im vorderen linken Bereich befinden. Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem zweiten Auto geben kann, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen: Telefon 06381 9190.