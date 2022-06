Nicht nur im Nordkreis probten die Aktiven der Feuerwehr am Wochenende den Ernstfall. 90 Wehrleute nahmen am Freitag und Samstag an den ersten Feuerwehrausbildungstagen der VG Kusel-Altenglan in Haschbach teil, um sich auf die ständig verändernden Herausforderungen vorzubereiten. So wurden die Wehrleute auf dem Sportplatzgelände etwa zu den Themen Notfalltüröffnung, Wärmebildkamera, Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung und Kontaminationsvermeidung geschult. Weiterhin wurde über die DLRG-Rettungshundestaffel Altenglan und deren Einsatzmöglichkeiten bei Personensuchen informiert, teilte die Feuerwehr mit. Außerdem stellte der Kontaktbeamte der Kuseler Polizei, Friedrich Vorherr, die Arbeit der Polizei sowie Schnittstellen bei der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr an Einsatzstellen vor.