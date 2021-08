Wohl Vorwärts- mit Rückwärtsgang verwechselt: Spektakulär ging es am Freitagvormittag auf dem Supermarktparkplatz in Altenglan zu – verletzt wurde niemand, doch es entstand Sachschaden, unter anderem an drei Autos. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr ein 88-Jähriger mehrere Pflanzkübel, beschädigte eine Sitzgarnitur der Außengastronomie und drei Autos – schließlich kam sein Auto, das ein Automatikgetriebe hat, mit dem rechten Vorderrad auf einem Pflanzkübel zum Stehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4000 Euro.