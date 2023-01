Eine 88-Jährige wurde am Freitagabend in Becherbach bei Meisenheim angefahren, als sie mit ihrem Rollator die Hauptstraße überquerte. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 62-jährige Fahrerin eines Transporters die Seniorin in der Dunkelheit nicht gesehen. Die 88-Jährige wurde vom Außenspiegel des Lieferwagens am Hinterkopf getroffen, sie stürzte und verletzte sich am Handgelenk. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.