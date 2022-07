Kreisweit 86 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus sind am Freitag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung registriert worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden 15 Fälle in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan registriert, 22 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 49 in der VG Oberes Glantal bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auf 702,5 gestiegen.