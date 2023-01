Ein 84-Jähriger wird demnächst einen Monat lang auf seinen Führerschein verzichten müssen. Der Mann hatte mit seinem Fahrzeug am Montagnachmittag einen Streifenwagen der Lauterecker Polizei überholt. So weit, so gewöhnlich. Allerdings wartete die Funkstreife nach Angaben der Polizei an einer roten Ampel, als der Senior am Streifenwagen vorbei und dann in die Baustelle fuhr. Bei einer Kontrolle durch die Beamten entgegnete der Fahrer, dass er die Streife bei einer Verkehrskontrolle wähnte und das Rotlicht übersah. Neben dem einmonatigen Fahrverbot droht dem 84-Jährigen ein Bußgeld.