Ein 82-jähriger Mann ist am Mittwoch von einer Mauer in der Bahnhofstraße in Waldmohr rund zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Wie er später den Einsatzkräften berichtete, saß er auf der Mauer, als er das Gleichgewicht verlor und rückwärts in die Tiefe fiel. Dabei landete er in einer circa 70 Zentimeter tiefen Mulde mit Grünzeug, die den Sturz abfederte, wie Stefan Reichhart mitteilte, der stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises. Wie lange der Mann dort lag, ist unklar. Passanten waren Reichhart zufolge auf die Hilferufe aufmerksam geworden und setzten den Notruf gegen 14.15 Uhr ab. Als die Feuerwehr Waldmohr und der Rettungsdienst aus Schönenberg-Kübelberg eintrafen, klagte der Mann über Schmerzen in den Gliedmaßen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.