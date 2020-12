Im Flüchtlingscamp auf dem Windhof gibt es einen massiven Corona-Ausbruch. Wie die Trierer Aufsichtsdirektion ADD am Donnerstagabend mitgeteilt hat, sind insgesamt 82 Personen positiv getestet worden. Alle wohnen in einem Gebäude, das nun komplett unter Quarantäne steht. In der Statistik, die der Kreis täglich zur Corona-Situation herausgibt, sind diese Fälle bislang nur teilweise erfasst.

Laut ADD hatten am Montag mehrere Bewohner Erkältungssymptome gezeigt. Daraufhin seien Schnelltests durchgeführt worden, die zu mehreren Positiv-Ergebnissen geführt hätten. Daraufhin sei das gesamte Gebäude unter Quarantäne gestellt, seien bei allen 140 Bewohner Abstriche vorgenommen worden. Bis dato seien 82 Tests positiv zurückgekommen. Es lägen aber noch nicht alle Ergebnisse vor, teilte die ADD mit. Infizierte und negativ Getestete seien nun getrennt voneinander untergebracht.

Der Ausbruch beschränke sich aktuell auf das eine Wohnhaus – vier sind es insgesamt – und eine Kontaktfamilie, die ebenfalls seit Wochenbeginn isoliert sei. Die Mehrheit der Bewohner habe keine Symptome, einige wenige hätten leichte Erkältungsanzeichen. Die Betreuung erfolge durch die Krankenstation im Camp sowie den medizinischen Dienst.

Derzeit wohnen laut ADD mehr als 400 Menschen auf dem Windhof. Auf dem gesamten Gelände herrsche schon seit längerem Maskenpflicht und ein Besuchsverbot. Auch alle Gemeinschaftseinrichtungen wie die Spielstube seien bereits seit Wochen geschlossen.

Nur zum Teil in der Statistik

Noch just am Montagvormittag hatte sich Einrichtungsleiter Martin Ziemer in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ gefreut, dass die Kuseler Afa bis dato nur zwei Coronafälle gehabt hatte und im Gegensatz zu den drei übrigen Landeseinrichtungen nicht wegen eines Corona-Ausbruchs hatte vorübergehend geschlossen werden müssen. Die strikten Regeln wie das Besuchsverbot hätten sich bewährt; ebenso das Hygienekonzept für das Camp, das nach einer Norovirus-Infektion vor zwei Jahren nochmals verfeinert worden sei.

Die 82 Fälle in der Afa sind bis dato noch nicht komplett in die Kreis-Statistik eingeflossen. Am Donnerstagabend meldete die Kreisverwaltung 31 Neuinfektionen, davon 19 in der Stadt Kusel. Die Afa-Bewohner sind während ihres Aufenthalts auf dem Windhof in der Stadt gemeldet.

Sobald die weiteren Fälle ebenfalls in die Statistik eingehen, wird auch der Inzidenzwert wieder deutlich steigen, also die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Der lag am Donnerstag bei 139,6. Am Vortag hatte er noch 115,4 betragen. Die Anzahl aktiver Fälle beläuft sich auf 262. Bislang sind 40 Tote im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gemeldet.