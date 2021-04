In den beiden Schnelltestzentren des Kreises haben sich von Karfreitag bis Ostermontag 700 Menschen testen lassen – 476 in Kusel und 224 in Schönenberg-Kübelberg. In sieben Fällen, alle in Kusel, zeigten die Tests ein positives Ergebnis.

In der gesamten vergangenen Woche ohne Ostermontag hatten sich 1360 Menschen testen lassen, davon waren neun Tests positiv. Die meisten Tests gab es in Kusel mit 744 (acht positive), in Schönenberg-Kübelberg waren es 428 (keiner positiv) und in Wolfstein, das über die Feiertage geschlossen war, 188 (ein positiver Test). Hinzu kommen 110 Schnelltests in Quirnbach, alle negativ; das dortige Zentrum wird nicht vom Kreis, sondern der Initiative „Quirnbach inTakt“ betrieben.

In der Kuseler Fieberambulanz sind in der vergangenen Woche inklusive Ostermontag (54 Tests) insgesamt 355 PCR-Tests vorgenommen worden. Nur positive PCR-Tests gehen in die Berechnung des Inzidenzwertes ein. Allerdings sind die Ergebnisse der Labors nicht direkt den Tests in der Fieberambulanz zuzuordnen.

