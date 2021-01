Wie die Polizei meldet, ist ein Unbekannter mit einem Betrugsversuch in Kusel an die falsche Adresse geraten: Eine 80-jährige Frau wurde am Dienstag von ihrem vermeintlichen Sohn angerufen: Er brauche für eine dringende Fahrzeugreparatur 40.000 Euro. Jedoch: Der Sohn wohnt im gleichen Haus. Die Angelegenheit konnte schnell geklärt werden. Dennoch informierte die Familie die Polizei. Die Beamten mahnen zu sensiblem Umgang mit solch fordernden Anrufen von vermeintlichen Angehörigen.