Ein 76-Jähriger ist am Mittwoch auf Betrüger hereingefallen: Er hat einem falschen Polizisten Bargeld und Schmuck im Wert von 90.000 Euro übergeben. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Täter telefonisch Kontakt zu dem Senior auf. Sie gaben sich als Polizisten aus und tischten dem Mann eine Geschichte auf, wonach bei Einbrechern ein Zettel mit den Daten des 76-Jährigen gefunden worden sei. Die falschen Polizisten forderten den Mann dann auf, seine Wertsachen und Erspartes an einen Polizisten zu übergeben. Auf diese Weise sollte das Vermögen des Seniors schließlich in Sicherheit gebracht werden. Der 76-Jährige folgte den Anweisungen und übergab dem Täter 50.000 Euro sowie Schmuck im Wert von 40.000 Euro.

Den Betrügern war dies offenbar nicht genug. In einem weiteren Telefonat überzeugten sie den 76-Jährigen davon, dass die Einbrecher mit einem Bankmitarbeiter gemeinsame Sache machen. Folge: Der Mann hob weitere 86.000 Euro von seinem Konto ab. Der 76-Jährige sollte den Anrufern dann die Geldscheinnummern vorlesen. Diese Banknoten identifizierten die Betrüger als Falschgeld, welches der Senior dann ebenfalls an einen Boten übergeben sollte. Als sich der 76-Jährige wegen einer Nachfrage an die Dienstelle wandte, „landete er bei der echten Polizei“ und der Betrug flog auf. Im Beisein einer Streife zahlte der 76-Jährige die 86.000 Euro wieder bei der Bank ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.