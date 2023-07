75 Erwachsene und Kinder aus 23 Nationen haben am Dienstag während einer Feier in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle ihre Einbürgerungsurkunde erhalten.

Es ist die zweite Einbürgerungsfeier in diesem Jahr. Im Februar hatte es bereits 104 Einbürgerungen gegeben. Der Hintergrund der großen Neubürger-Anzahl liegt im Jahr 2015. Im Zuge der Flüchtlingskrise kamen zahlreiche Menschen nach Deutschland. Aktuell liegt die Mindestdauer, nach der eine Einbürgerung beantragt werden kann, bei acht Jahren. Diese Zeitspanne ist nun von vielen Migranten erreicht worden.

Landrat Otto Rubly wies bei der Feier darauf hin, dass die Neubürger, von denen viele aus Syrien stammen, einen Einbürgerungstest und einen Sprachtest absolvieren mussten. Zudem ließ der Landrat einen Blick in die Beweggründe zu, aus denen die Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt hatten: „Einige von Ihnen sind hier geboren und aufgewachsen. Andere kamen aus beruflichen Gründen. Manche sind vor Gewalt und Unterdrückung geflohen, andere suchten ein besseres, ein freieres Leben für sich und Ihre Familie. Wieder andere folgten einfache dem Glück oder der Liebe.“

Appell des Landrats: Bringen Sie sich ein

Rubly zufolge haben die Neubürger nun alle Rechte und Pflichten als deutsche Staatsbürger. Er ermunterte sie: „Bringen Sie sich weiter in die Gesellschaft ein, nutzen Sie ihre Rechte zum Beispiel in der politischen Beteiligung, engagieren Sie sich ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden oder ganz aktuell auch in der Flüchtlingshilfe.“

Ehe die 75 Neubürger die Ernennungsurkunde überreicht bekamen, gaben sie gemeinsam ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung ab und sangen zum Abschluss die deutsche Nationalhymne.

Laut Thomas Mootz von der Kreisverwaltung findet die nächste Einbürgerungsfeier im Dezember oder kommenden Januar statt. Die Feier umrahmten Kathrin und Manuel Lothschütz musikalisch . Sie sangen „Mein Lied“, „Ich wünsche Dir“ und „World of Union“.