Zeugen haben der Polizei am Samstag gegen 8.40 Uhr einen Unfall am Musikantenkreisel in der Glanstraße gemeldet. Die Fahrerin, laut Polizei eine 73 Jahre alte Frau, kam im Kreisel von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenmast. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die Seniorin ihre Fahrt fort. In der Bahnhofstraße fiel zudem der Frontstoßfänger ihres Autos ab. Die Polizei traf die 73-Jährige wenig später zu Hause an. Dort stand auch das beschädigte Auto. Da die Frau unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.