Bei einem Unfall, der sich am Freitag gegen 14 Uhr in Höhe der Zufahrt zum Lidl-Markt in der Kuseler Industriestraße ereignete, ist ein 69-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 59-jährige Autofahrerin vom Parkplatz nach links in die Industriestraße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden Wagen des 69-Jährigen. Durch die Kollision sei dessen Fahrzeug ins Schleudern geraden und von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann musste nach dem Zusammenstoß vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Nach Angaben der Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 14.000 Euro.