Eine 66 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der A6 am Sonntag zwischen Waldmohr und Bruchmühlbach-Miesau schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war ein 51-Jähriger mit seinem Jaguar in Richtung Mannheim unterwegs. Beim Wechsel auf die Überholspur übersah er, dass auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls ein Auto unterwegs war. Dessen Fahrer versuchte die Kollision zu vermeiden, zog seinen Wagen nach rechts und prallte dann mit dem Auto der 66-Jährigen zusammen. Das Auto geriet ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden musste. Während des Einsatzes war die A6 in Richtung Mannheim über eine halbe Stunde lang gesperrt.