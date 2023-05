Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er einen Mann auf der Straße mit einem Hammer bedroht haben soll, muss sich ein 61 Jahre alter Mann aus dem Kreis am Donnerstag vor dem Kuseler Amtsgericht verantworten. Doch nicht nur deswegen: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem gefährliche Körperverletzung und Eingriff in den Straßenverkehr vor. Dabei begann die Geschichte mit einer alltäglichen Situation.

Was an jenem Samstagabend, es war der 19. September, in Relsberg genau passiert ist, das konnte Ralf Nagel aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft nicht herauslesen. Der Direktor des