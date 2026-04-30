Ein 61-jähriger Mann mit geistiger Beeinträchtigung aus Meisenheim ist als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Betreuer am 20. April die Beamten informiert, nachdem der Mann nach dem Wochenende nicht mehr auf der Arbeit erschien. Reinhard L. ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schmale Statur, braune, sehr kurz geschnittene Haare und trägt eine Brille. Zudem hat er einen Oberlippenbart und ist vermutlich mit einer grünen Tarnfleckhose bekleidet. Bisherige Suchmaßnahmen ergaben keine Hinweise, wohin der 61-Jährige gegangen sein könnte. Da der Vermisste kein Auto besitzt und in der Regel nicht den Öffentlichen Personennahverkehr nutzt, schließt die Polizei nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Foto hat die Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 36913312 sowie die Polizeiinspektion Lauterecken unter 0631 36914599 entgegen.