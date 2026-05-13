Manches bleibt im Gedächtnis: das Werkstor am Morgen, der Geruch der Halle, die Kollegen, die man nie vergisst. Zum 60. Jubiläum von Opel in Lautern suchen wir Erinnerungen.

„Die wichtigste Entscheidung der letzten 100 Jahre“: So wird der damalige Kaiserslauterer Oberbürgermeister Walter Sommer zur Ansiedlung des Autobauers Opel in seiner Stadt zitiert. Am 3. Juni 1966 wurde die Fabrik im Westen Kaiserslauterns eingeweiht. Zu der Zeit wurde in der damals neuen Werkshalle K1 schon gearbeitet. Gelenkwellen, Kupplungen und Lenkgetriebe gingen von Lautern aus an die Werke in Rüsselsheim und Bochum. Bis heute ist Opel auch für den Landkreis Kusel ein wichtiger Arbeitgeber – selbst wenn die Zeiten längst vorbei sind, als 6000 Menschen bei dem Autobauer in Lohn und Brot standen. Nach Angaben des Unternehmens ist Kaiserslautern das größte Teilezulieferwerk von Stellantis in Europa.

Blick ins Opelwerk in den 1960er Jahren. Foto: Opel/oho

Das Jubiläum „60 Jahre Opel in Kaiserslautern“ will das Unternehmen übrigens am 20. Juni feiern – mit einem Tag der offenen Tür, der einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. Werksleiterin Bilyana Stern: „Dieses Jubiläum feiern wir gemeinsam mit den Menschen, die unseren Standort prägen, und wir öffnen unsere Werkstore für einen Einblick in unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“

60 Jahre Opel in Lautern lebendig machen

Die RHEINPFALZ Kusel sucht jetzt nach Menschen, die eine Verbindung zu Opel haben und eine Anekdote zu 60 Jahren Opel in Kaiserslautern beisteuern wollen. War da die Fahrgemeinschaft mit dem unvergesslichen Zwischenfall auf dem Weg zur Schicht? Haben Sie bei Opel gelernt, gearbeitet oder gefeiert – und denken noch heute gern daran zurück? Waren Sie in harten Verhandlungen dabei oder haben Sie als Zulieferer, Fan oder Fahrer eine ganz eigene Verbindung zum Werk und der Automarke? Wir freuen uns über große Momente ebenso wie über kleine Szenen, die „60 Jahre Opel in Kaiserslautern“ lebendig machen.

Das Opel-Werksgelände vorm Bau des schwedischen Einrichtungshauses. Archivfoto:

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