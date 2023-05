Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubes, der sich in Bosenbach zugetragen haben soll. Wie Bernhard Erfort, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, soll ein 58-Jähriger von mehreren Personen überfallen worden sein. Die Tat ereignete sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen am späten Sonntagabend. Hierbei soll eine Schreckschusswaffe im Spiel gewesen sein. Die genauen Tatumstände sind dem Sprecher zufolge unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei hat auch bei einem Verdächtigen nach der Waffe gesucht, allerdings ohne Erfolg, teilt Erfort mit, der darauf verweist, dass wegen der unklaren Umstände keine detaillierteren Auskünfte gegeben werden können. Die Ermittlungen könnten so gefährdet oder zumindest erschwert werden.