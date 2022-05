Wie die Polizei mitteilt, war eine 56-Jährige am Samstag gegen 15.10 Uhr verkehrsgefährdend mit ihrem Peugeot 206 in Schönenberg-Kübelberg, Waldmohr und auf der A6 unterwegs. Mehrfach geriet sie auf die Gegenfahrbahn und überfuhr Verkehrsampeln. Sie habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Die Polizei bittet Augenzeugen sowie durch das Fahrverhalten gefährdete Personen, sich zu melden: telefonisch unter 06373 822111 oder per E-Mail an pikusel@poilzei.rlp.de