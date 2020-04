Kupfer im Wert von etwa 2000 Euro haben sich Unbekannte in Einöllen unter den Nagel gerissen. Sie drangen in eine verschlossenen Garage auf einem Hof ein und entwendeten dort 500 Kilogramm Kupferkabel. Zeugen, die zwischen 28. März und 18. April verdächtige Personen beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 9110 in Verbindung setzen.