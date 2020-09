Einbrecher sind am vergangenen Wochenende bei dem Versuch gescheitert, in die Filiale der Metzgerei Braun in der Industriestraße einzubrechen. Laut Polizei hatten der oder die Täter versucht, sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu verschaffen. Der Versuch misslang, dennoch entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.