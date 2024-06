In der Kita St. Julian werden fast 90 Kinder von 16 Erziehern und einer Auszubildenden betreut. Gemeinsam mit den Eltern feierte die Kita am Sonntag ihr 50-jähriges Bestehen. Die Feier fand überwiegend auf dem benachbarten Schulhof statt und stand unter dem Motto „Die Welt ist kunterbunt und unsere Kita ist es auch“. Die evangelische Pfarrerin Freya Hülser hielt einen Zeltgottesdienst ab. Kinder und Erzieherinnen trugen Lieder vor. Die kleinen Festgäste fanden Unterhaltung an mehreren Spielstationen. Die Besucher konnten sich an alten Tagebüchern und Alben der vergangenen fünf Jahrzehnte erfreuen. Es gab auch eine Tombola. Kita-Leiterin Ann Katrin Dick griff das Motto der Jubiläumsfeier auf und sagte: „Kinder lernen schon früh, dass jede Familie ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Traditionen und ihre eigene Art zu leben hat. Diese Familienvielfalt macht unsere Kita so bunt und lebendig und dies möchten wir mit dem heutigen Fest deutlich machen.“

Auch Geschenke gab es für den Jubilar. Verbandsbürgermeister Andreas Müller überreichte Eintrittskarten für eine Fahrt in das Wolfsteiner Kalkbergwerk und der frühere Ortsbürgermeister Hans Werner Mensch einen Tretroller.