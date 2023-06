Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Jahr Verspätung und mit einem neuen Vorstandsteam hat der Pfälzerwald-Verein Offenbach-Hundheim am Sonntag an und in der vereinseigenen Ernst-Reichel-Hütte sein 50. Vereinsjubiläum gefeiert. Nun wird der Blick auf anstehende Vorhaben gerichtet.

Obwohl der Pfälzerwald-Verein (PWV) Offenbach-Hundheim derzeit damit zu kämpfen hat, neue Mitglieder zu gewinnen, um den Wander- und Hüttenbetrieb aufrechtzuerhalten, blickt Markus