Das 50-jährige Bestehen der Kita Odenbach wurde am Sonntag gefeiert – und zwar richtig groß. In der Gemeindehalle störte dann auch der teils ergiebige Regen nicht und es gab ein vielseitiges Festprogramm. Neben Vorführungen der Kinder und Spielstationen sorgten die Rollende Naturschule für Einblicke in die hiesige Fauna, ein Clown und die Feuerwehr für Kurzweil.

Die Kita wird derzeit von 60 Kindern zwischen einem und sechs Jahren aus Odenbach, Medard, Adenbach und Ginsweiler besucht, die von neun Erzieherinnen, einer Auszubildenden und einer Praktikantin in drei Gruppen betreut werden.

Die Kita hat im Laufe der Jahre einige Änderungen erlebt, wie sich Ortsbürgermeisterin Helga Becker erinnert. Anfangs gab es nur zwei Gruppen und auch die Ginsweilerer waren nicht von Beginn an dabei. Der Standort sei immer sicher gewesen, nicht jedoch das Flachdach, mit dem das Gebäude einst ausgestattet war. „Da hatte es durchgeregnet.“ Immer wieder wurde das Gebäude modernisiert und saniert. Die letzte Erweiterung fand 2016 statt, damals wurde die U2-Gruppe eingerichtet.