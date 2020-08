Hüfte und Knie sind seine Spezialgebiete: Am Mittwoch, 5. August, hält Orthopäde Harald Dinges eine Sprechstunde am RHEINPFALZ-Telefon ab. Der Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Gelenkersatz, Rheuma und Unfallchirurgie am Westpfalz-Klinikum in Kusel beantwortet Fragen von Lesern. Dabei muss es nicht unbedingt um Operationen gehen, denn bevor ein Gelenkersatz unausweichlich wird, gibt es viele andere Möglichkeiten wie Physiotherapie, Schmerzmittel oder Gehhilfen. Und wenn es doch zur Operation kommt, setzt das Klinikum seit vergangenem Jahr auf das sogenannte Aktiv-Fit-Programm, mit dem die Patienten optimal auf die Operation vorbereitet und schneller wieder auf die Beine kommen sollen. Zu erreichen ist der Chefarzt am Mittwoch von 11 bis 12.30 Uhr unter der Nummer 06381 921 218.