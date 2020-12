Ein an Covid-19 erkrankter 43-jähriger US-Amerikaner ist nach Polizeiangaben am Mittwoch in seinem Auto verstorben. Er und seine ebenfalls infizierte Frau – beide seit einer Woche in Quarantäne – waren auf dem Weg ins US-Militärkrankenhaus, weil sich sein Zustand verschlechtert hatte und er unter Atembeschwerden litt. Als das Paar durch Oberstaufenbach fuhr, kollabierte der Mann auf dem Beifahrersitz. Seine Frau und zwei Ersthelfer versuchten laut Polizei erfolglos, ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu reanimieren. Auch die Sanitäter konnten nichts mehr für den Mann tun. Vor Ort waren auch ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr und die US-Militärpolizei.