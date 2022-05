Ein volles Haus und beste Stimmung unter den etwa 500 zur Konkener Schulturnhalle gepilgerten Metalfans gab es am Samstag bei der 18. Headbangers Night in der Konkener Schulturnhalle. Dem Verein „Metalheads Remigiusland“ war es erneut gelungen, mit Re-Machined aus Wiesbaden, Skanners aus Südtirol, Out of Decay aus Kaiserslautern und X-Change aus dem Kreis Kusel vier Bands zu engagieren, die für ein energiegeladenes Programm sorgten. Drei Bands waren zum ersten Mal Gast in Konken.

Top-Act des Abends waren X-Change, die in den 90ern und 2000ern eine angesagte Live-Band in der Westpfalz waren. X-Change feierte nach langer Pause in Konken „Re-Union“. Die 1993 gegründete Band hat zwar schon einige Jahre auf den Buckel und ein Mitglied ist nach eigenem Bekunden bereits Opa, doch X-Change gelang es mit Songs von AC/DC wie „Hells Bells“ bis Rammstein mit „Du hast mich“ für große Begeisterung zu sorgen.

Organisator bilanziert

Die Fans freuten sich sichtlich, dass es endlich wieder Livemusik gibt, berichtete Organisator Matthias Decklar. Der Abend werde „sicher den Bands und den Besuchern, als eine der besten in Erinnerung bleiben.“ Sein Fazit: „Ein voller Erfolg, ein wunderbarer Abend mit vier tollen Bands und glücklichen Metalheads“.