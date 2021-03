Im Impfzentrum auf dem Windhof sollen über das Osterwochenende rund 400 Personen ihre Corona-Schutzimpfung erhalten. Wie Impfkoordinatorin Miriam Sommer auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, ist das Impfzentrum an Karsamstag und Ostermontag in Betrieb, für Karfreitag und Ostersonntag seien vom Land keine Termine vergeben worden.

Corona-Schnelltests sind über die Feiertage ebenfalls möglich: Das Schnelltestzentrum auf dem Kuseler Messeplatz ist von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Im Jugendzentrum in Schönenberg-Kübelberg kann man sich an Karfreitag, 17 bis 19 Uhr, und an Karsamstag von 9 bis 12 Uhr testen lassen. Das von der Ortsgemeinde betriebene Testzentrum in Quirnbach ist an Karsamstag ab 10.30 Uhr geöffnet. Schnelltests sind dort nur nach Anmeldung unter Telefon 0151 24018404, E-Mail juskoerbel@t-online.de, möglich.

Im Oberen Glantal wird zudem am kommenden Mittwoch, 7. April, ein weiteres Schnelltestzentrum an den Start gehen. Dieses wird mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren in der Waldmohrer Kulturhalle betrieben und ist geöffnet: montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr sowie sonntags von 9 bis 12 Uhr.

Unterdessen bleibt der Kreis Corona-Risikogebiet. Der Inzidenzwert, die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt am Dienstag bei 55,5; unter Einberechnung der im Kreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte bei 52,6. Die Kreisverwaltung meldet am Dienstag fünf Corona-Neuinfektionen. Im Kreis sind derzeit 99 aktive Covid-19-Fälle bekannt: 49 in der VG Kusel-Altenglan, 23 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 27 im Oberen Glantal.