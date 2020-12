Die Ortsgemeinde Brücken im Landkreis Kusel erhält in diesem Jahr aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ weitere 400.000 Euro Städtebaufördermittel für die laufende Entwicklung des Ortskerns. Das teilte Innenminister Roger Lewentz mit. Die Ortsgemeinde kann mit den Fördergeldern städtebauliche Maßnahmen im Fördergebiet finanzieren. „Die Ortsgemeinde will die Mittel hauptsächlich für erste Vorbereitungs- und Ordnungsnahmen einsetzen, um den Ortskern weiter zu stärken“, so Lewentz. Land und Bund unterstützen seit 2014 die Entwicklung des Fördergebiets und haben seither 695.000 Euro bereitgestellt.

Das Programm „Lebendige Zentren“ fördert die Erneuerung und Entwicklung von Innenstädten und Ortskernen, historischen Altstädten und Stadtteilzentren. Ziel ist die Stärkung der Zentren für Wohnen, Arbeiten, Kultur und soziale Begegnung. „Die Innenstädte sind das Gesicht unserer Städte und Gemeinden, sie prägen die Identität eines Ortes und sind die Zentren unseres Miteinanders“, betonte der Minister.

Im Programmjahr 2020 sollen in der Städtebauförderung insgesamt rund 90 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt werden. Im Zeitraum von 2010 bis 2019 profitierten rund 190 Städte, Gemeinden und andere kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz mit etwa 700 Millionen Euro von der Städtebauförderung.